ABN Amro sluit tientallen pinautomaten na plofkraken: ‘Deze bendes gebruiken zó veel geweld’

ABN Amro gaat tientallen pinautomaten sluiten na plofkraken in onder andere Amsterdam, Zundert, Breda en Tilburg. De bank geeft aan voor de veiligheid van omwonenden te kiezen, maar zegt niet in welke plaatsen de automaten gesloten worden.

In Amsterdam komen steeds vaker plofkraken voor. Vannacht rond 03.35 uur was het weer eens raak. Drie personen probeerden een pinautomaat in Amsterdam-Noord te kraken, maar het lukte hen niet om iets buit te maken. Na het opblazen van de geldautomaat reden ze weg op één scooter. Ze hadden een grote zwart-wit geblokte boodschappentas bij zich en waren gekleed in een donker regenpak met een zilverkleurig reflecterende streep op de borst. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die meteen ter plaatse was gekomen vond verder geen explosieven meer in de omgeving. Rond 07.15 uur werd het onderzoek ter plaatse dan ook afgerond.

Eerder deze week maakte de gemeente Amsterdam al bekend nieuwe locaties te willen zoeken voor geldautomaten die te dicht bij woningen staan. Geldautomaten in gebieden waar eerder plofkraken zijn geweest, hebben uiteraard prioriteit om te worden bekeken.

Brabant

Ook in Brabant was het afgelopen week meerdere malen raak. Een woordvoerder van ABN Amro vertelde woensdag na de kraak in Zundert tegen BN DeStem al dat het toenemende geweld waarmee plofkraken gepleegd worden de bank zorgen baart. Hij noemde de kraak in Zundert eentje van de ‘allerheftigste’ soort, omdat omwonenden halsoverkop hun woning midden in de nacht hebben moeten verlaten.