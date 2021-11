Aboutaleb: Orgie van geweld en aanval op politie ‘schandalig’

Burgemeester Aboutaleb beschrijft de rellen van vrijdagavond in het centrum van Rotterdam als een ‘orgie van geweld’. De relschoppers verjoegen de politie - die werd overvallen door de hoge opkomst - uit het centrum en waren ‘heel kort’ de baas op straat. Maar het duurde uren voor de politie weer daadwerkelijk de overhand had en de macht terug kreeg.

Verlaten politiewagens werden in brand gestoken en geplunderd. Politiemensen die probeerden de orde te herstellen, kwamen in het nauw en schoten meermaals. Ook gericht, waarbij meerdere mensen werden geraakt. ,,Schandalig”, noemt Aboutaleb de aanval op de politie, die qua agenten in het nauw doet denken aan de strand- en avondklokrellen. ,,Aan het begin van de avond was er een overmacht aan relschoppers en demonstranten. We moesten snel opschalen om weer de baas te worden.”

De burgemeester, politiechef en officier van justitie wisten van de oproep om vrijdagavond bij de Koopgoot te demonstreren tegen 2G, het systeem dat alleen toegang geeft aan wie gevaccineerd of genezen is. Niemand had echter officieel een demonstratie aangemeld. ,,Maar ook zo’n niet aangemelde demonstratie willen we de ruimte geven om stoom af te blazen, om leuzen te roepen.”

Volledig scherm Burgemeester Aboutaleb spreekt de pers toe. © MediaTV

Maar in plaats van tientallen demonstranten, zoals ook eerder bij coronaprotesten op de Coolsingel, waren er vele honderden. Deels mogelijk ook uit boosheid over het vuurwerkverbod dat eerder op de dag werd afgekondigd. Op ‘Rotterdam, Rotterdam’ en ‘Rotterdam Hooligans’ na werden geen duidelijke leuzen geroepen. ,,Politie herkende wat leden van de harde kern van Feyenoord, maar ook van voetbalclubs elders in Nederland. Maar ook vele andere demonstranten, uit alle hoeken van Nederland.” Gedurende avond sloten zich daar nog vele jonge Rotterdammers bij aan.

Lees hier het liveverslag van de avond terug. ,,Er waren agenten aanwezig in vredestenue om de demonstratie te begeleiden. Helaas kwamen we er snel achter dat het protest niet vredig ging.” Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, scooters gingen in brand en demonstranten hadden bivakmutsen op.

Besloten werd ME’ers uit het hele land op te trommelen: acht pelotons van vierhonderd man sterk in totaal. Het eerste was rond 21 uur aanwezig. De ‘gewone’ agenten hadden zich teruggetrokken, hun voertuigen achterlatend toen ze in het nauw werden gedreven. Ze werden bekogeld met stenen, verkeersborden, dranghekken, vuurwerk. Ook later werd vol de aanval ingezet op ME’ers. Aboutaleb: ,,Op verschillende momenten vanavond voelde de politie zich genoodzaakt gericht te schieten. Er zijn zeven gewonden gevallen.” Ook aan politiekant zijn er gewonden. ,,Er waren mensen die horen dat er geschoten wordt en dan de politie opzoeken. Die groep was er niet om te demonstreren, maar die waren ergens anders op uit.”

,,Er zijn tientallen aanhoudingen verricht, we verwachten er meer. Er wordt een groot onderzoek gestart. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de plekken waar de politie heeft geschoten.” Het zou gaan om minimaal twintig aanhoudingen. Ook de brandweer werd bekogeld, toen die een politiewagen wilden blussen die dicht bij een woongebouw stond. Ze moesten hun bluswagen achterlaten.

Volledig scherm De volledig uitgebrande politiewagen. © MediaTV

Wat bezielt deze mensen?

Aboutaleb: ,,Dit raakt ons allemaal. Wat bezielt deze mensen, zeiden we vanavond tegen elkaar. Maar er waren ook bijzondere momenten. Een hardloper die om zich heen kijkt en denkt ‘dit is mijn stad’, en een verliefd stel dat zich vastklampt aan elkaar.” Hij roemt ook de politie: ,,Hoe kan je als agent zo schakelen. Mensen keren zich tegen je, en toch hulp verlenen als er iemand gewond is. De politie trad heldhaftig op. Daar heb ik complimenten voor.”

Er is een groot onderzoek gestart, zowel van de politie als van de Rijksrecherche, die het schieten door agenten onderzoekt. Er zijn ontelbare beelden, van de vaste camera’s in het centrum maar ook van de vele mobieltjes waarmee alles werd vastgelegd. Van een neergeschoten jongen tot het vernielen van de politiewagen.