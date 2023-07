Acht geadopteerden dagen de Staat voor de rechter om misstanden bij adoptie

Acht mensen die in de jaren 80 en 90 door Nederlandse ouders zijn geadopteerd uit Sri Lanka hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Volgens hen is er gefraudeerd met hun adoptiepapieren en heeft de Staat de adopties ten onrechte toegestaan.

Volgens advocaat Mark de Hek, die de geadopteerde mensen bijstaat, zijn er zichtbaar namen veranderd op paspoorten en staan in de adoptiedossiers tegenstrijdige geboortedata, geboorteplaatsen en namen van biologische ouders. Ook zouden vier van de acht geadopteerden deel zijn van een tweeling, maar DNA-tests wezen later uit dat dat niet klopt.

,,Deze mensen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de fraude bij hun adoptie: ze weten niet wie hun familie is of ze dragen een verkeerde naam of geboortedatum”, zegt De Hek. Volgens hem hadden zijn cliënten nooit op deze manier geadopteerd mogen worden, omdat duidelijk was dat de betrokken organisaties en dossiers niet deugden. ,,De overheid heeft weggekeken en daarmee is de staat aansprakelijk voor de gevolgen.”

De geadopteerden willen dat hun leed wordt erkend en dat de overheid hun gemaakte schade vergoedt. De acht mensen zijn allemaal geadopteerd via Stichting Flash, een inmiddels opgeheven bureau dat in het verleden meerdere malen in verband is gebracht met misstanden rond adoptie.

Gesjoemeld met adoptiepapieren

Het is niet voor het eerst dat mensen die door Nederlandse ouders zijn geadopteerd naar de rechter stappen vanwege vermeende misstanden en fraude. In 2019 daagde de in Sri Lanka geboren Dilani Butink de Nederlandse staat voor de rechter omdat er in de jaren 90 zou zijn gesjoemeld met haar adoptiepapieren. Na jaren procederen oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de vrouw een schadevergoeding moet krijgen, maar in oktober vorig jaar werd duidelijk dat de Staat zich daar niet bij neerlegt en in cassatie gaat.

In 2021 bood het kabinet nog excuses aan voor het onrechtmatige optreden van de overheid bij interlandelijke adoptie, naar aanleiding van een snoeihard rapport van de commissie-Joustra over dit onderwerp. Die commissie concludeerde na onderzoek dat decennialang sprake was geweest van “structurele ernstige misstanden” bij interlandelijke adopties uit onder meer Sri Lanka.

De misstanden varieerden van het onzorgvuldig vastleggen van de gegevens van kinderen tot kinderhandel. De Nederlandse overheid stelde zich steeds te passief op en greep niet in toen dingen misgingen, oordeelde de onderzoekscommissie.