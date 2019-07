Acht jaar cel voor motordrama na verkeersruzie A10

De zaak is bijzonder omdat er bij verkeersongelukken zelden iemand wordt vervolgd voor doodslag. Het OM betoogde twee weken geleden al dat daar in dit geval wel sprake van was omdat er getuigen zijn die hebben verklaard dat O. tot twee keer toe bewust heeft ingereden op de motorrijders. Volgens hen gebeurde dat opzettelijk zijn gebeurd. Ook O’s 15-jarige dochter riep na de aanrijding tegen haar vader dat hij het expres had gedaan. ,,Ze waren allebei opgefokt.’’ De rechter vindt dat dus nu ook.

Jurrie was twintig jaar bevriend met Jans. ,,Ze was een held en haar vriend ook. Ik ken niemand die zoveel voor een ander over had. Het was bijzonder om te zien hoe zij in de wereld stond. Ze is de mooiste mens die ik heb gekend. En die ga ik heel hard missen.”