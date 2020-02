Acht lessen uit het scheidboek: ‘Hou je vooral niet taai en huil’

Bijna 40 procent van alle huwelijken mondt uit in een echtscheiding, terwijl datzelfde percentage dertig jaar geleden nog rond de 15 lag. Scheiden blijft in een verdomhoekje zitten, hoewel het allang geen bijzonder fenomeen meer is. Het is verbazingwekkend hoe weinig we elkaar als lotgenoten een helpende hand bieden. Jammer, want juist uit ervaringen van een ander kun je zelf kracht of troost putten. Het is een van de acht lessen die ik van mijn ‘scheidproces’ leerde.