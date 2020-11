UpdateOp diverse plekken in het land zijn poederbrieven opgedoken. In totaal gaat het tot nu toe om acht brieven, zo meldt de politie. Drie daarvan kwamen vanochtend in ieder geval terecht bij evenzoveel klantcontactcentra van uitgever DPG Media, waarvan ook deze site en krant onderdeel zijn. Ook de redactie van het christelijke Nederlands Dagblad ontving een poederbrief , net als Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Daarnaast trof de politie poederbrieven aan bij nog eens twee kantoorpanden en twee hotels. Niemand raakte gewond. Welke stof er precies in de brieven zat, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wie ze heeft verstuurd en met welk doel. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken.

DPG Media

De drie brieven die bij DPG terecht kwamen, werden bezorgd bij het klantcontactcentrum in het Brabantse Best, het INIT-gebouw in Amsterdam en in het pand aan het Delftseplein in Rotterdam. Specialisten van de brandweer konden op beide locaties halverwege de ochtend al snel uitsluiten dat de inhoud van de enveloppen gevaarlijk was. Een paar medewerkers van de postkamer zijn uit voorzorg korte tijd geïsoleerd. ,,Dat is de standaard procedure. Ze zijn weer aan het werk.”

De verdachte brief in Best kwam rond 09.00 uur binnen. Twee uur later werd het sein weer op groen gezet. Volgens de politie heeft het bedrijf al die tijd gewoon kunnen doordraaien, de productie werd niet stopgezet. ,,In Best is de drukkerij, maar geen redactie gevestigd en beide brieven waren echt gericht aan de klantcontactcentra”, vertelde woordvoerster Ilse Luyk vanmorgen. In beide brieven zat volgens Luyk vermoedelijk hetzelfde poeder.

Vanmiddag werd duidelijk dat er een derde poederbrief is ontdekt bij een pand van DPG Media aan het Delftseplein in Rotterdam. In dit pand zit naast de redactie ook een klantcontactcentrum. De brief was, net als de andere twee, aan het klantcontactcentrum gericht. De derde brief is niet geopend, omdat medewerkers op de hoogte waren van hoe de eerste brieven eruit zagen en dus wisten waar ze op moesten letten.

Bewuste actie

De politie onderzoekt wie de brieven heeft gestuurd. Om wat voor stof het gaat in de brief, wil de politie niet zeggen. De politie laat wel weten dat de stof ‘in de aangetroffen hoeveelheid niet schadelijk is’. De woordvoerder van de politie weet niet of het gaat om een bewuste actie. ,,Dat gaan we onderzoeken”, zei hij. ,,Als dat zo is hoop ik dat we hem snel te pakken krijgen.” Bij DPG Media in Best wordt onder meer het Brabants Dagblad gedrukt.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat het onderzoek bij de politie ligt. ,,We worden wel geïnformeerd, maar we hebben er nu geen rol in’', aldus een woordvoerster.

Ziekenhuis

Ook bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is vanochtend een poederbrief bezorgd. De politie en een explosievenexpert doen onderzoek. ,,Het gaat om een brief met een onbekende stof”, zegt een woordvoerster van de politie. Ook de brandweer is ter plaatse.

De brief is door een medewerker van het ziekenhuis opengemaakt en twee mensen zouden met het poeder in aanraking zijn geweest. Wat voor poeder het betreft en of en hoe schadelijk het poeder is, is nog niet bekend. ,,Twee medewerkers van de postkamer zijn in aanraking met het poeder gekomen tijdens het openen van de brief. Toen is meteen alarm geslagen. De medewerkers zijn natuurlijk erg geschrokken, maar ze zijn niet gewond geraakt,’’ vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis. ,,Politie en brandweer doen nu onderzoek.’’ Of er een verband is met de bezorgde poederbrieven bij DPG Media, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie reageert: ,,Het is opmerkelijk, maar of er een verband is tussen de poederbrieven is nog niet bekend.’’

De andere brieven werden bezorgd bij een kantoorpand aan de Overschiestraat in Amsterdam - volgens de politie geen mediabedrijf - en bij hotels aan de Spuistraat en het Kattengat in diezelfde stad.

Bombrieven

De laatste keer dat Nederland werd opgeschrikt door zo'n serie brieven was begin van dit jaar. In januari en februari werden vele bombrieven verstuurd naar bedrijven in heel Nederland. Enkele brieven ontploften, andere werden onschadelijk gemaakt door de EOD. Het motief leek afpersing te zijn: de afzender eiste een bedrag in bitcoins. Er is nog niemand opgepakt.

