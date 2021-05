Achter de schermen knetterde het al maanden tussen kroongetuige Nabil B. en het OM

Kroongetuige Nabil B. heeft zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie opgeschort. Dat betekent dat de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo voorlopig niet meer meewerkt. Volgens zijn advocaten is medewerking niet langer verantwoord. Achter de schermen blijkt het al maanden te knetteren tussen de kroongetuige en het OM.

Nabil B. (33) is kroongetuige in het Marengo-proces, dat draait om zes moorden en een reeks moordpogingen, waarbij Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Nabil B. heeft bekend betrokken te zijn bij meerdere liquidaties. In ruil voor zijn bekentenis en uitgebreide verklaringen over Taghi en andere medeverdachten heeft hij een deal met het OM gesloten: hij krijgt 50 procent strafkorting. Tegen zijn zin in werd de kroongetuigedeal al in maart 2018 door het OM gepresenteerd. Zes dagen later werd zijn broer Reduan vermoord - vermoedelijk als vergelding. Het OM moest toen toegeven dat er fouten waren gemaakt rondom de risico-inschatting.

Verhouding onder hoogspanning

Sindsdien staat de verhouding tussen de kroongetuige en het OM voortdurend onder druk. Toen in september 2019 zijn advocaat Derk Wiersum werd vermoord en de kroongetuige zonder advocaat kwam te zitten, schortte de kroongetuige zijn medewerking met justitie al op. Daarna ontstonden er nieuwe problemen, doordat het OM misdaadjournalist Peter R. de Vries weigerde te faciliteren als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Ook ontstond er gedoe over een iPhone die de kroongetuige in zijn cel had waarover hij heeft gelogen. Het feit dat een foto van de kroongetuige - die tijdens zittingen geschminkt in een speciale getuigenbox zit - tot vier keer toe in het dossier werd opgenomen kwam de verhoudingen ook niet ten goede.

Woensdagochtend, toen het Marengo-proces weer werd hervat om de zaak rond de moord op Ronald Bakker te bespreken, werd bekend dat de kroongetuige opnieuw zijn kont tegen de krib gooit. Zijn advocaten, Onno de Jong en Peter Schouten, haalden in de beveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp hard uit naar de overheid. ,,De problemen die onze cliënt ondervindt in de besprekingen met het OM die gaan over de veiligheid van hem en zijn gezin zijn zo ernstig dat hij het niet verantwoord vindt om op deze weg door te gaan.”

Het knettert al maanden

Achter de schermen blijkt het al maanden te knetteren tussen het OM, de kroongetuige en zijn advocaten. Het OM stelt bijvoorbeeld dat De Jong en Schouten zich niet zouden moeten bemoeien met veiligheidsmaatregelen, maar zich moeten richten op de strafzaak. De Jong bevestigt dat. ,,Dat is inderdaad één van de pijnpunten. Wij staan de kroongetuige bij, en het OM wil geen pottenkijkers. Zij willen niet dat wij zien hoeveel blunders er worden begaan.” Volgens vertrouwenspersoon De Vries is het onvermijdelijk dat zij zich ook hiermee bezig houden. ,,De kroongetuige begint er tegen ons over. En dus zetten wij ons voor hem in.”

Andere pijnpunten vormen betalingen aan advocaten van familieleden van de kroongetuige, maar ook concrete veiligheidsmaatregelen. Daarbij speelt mee dat de communicatie hierover niet soepel verloopt, wat leidt tot grote frustraties aan beide kanten. Politie- en justitiebronnen zeggen het vreemd te vinden dat de geschillen niet aan een rechter worden voorgelegd zodat die daar een oordeel over kan vellen, maar via de media worden uitgespeeld. Volgens De Vries valt het niet uit te sluiten dat er inderdaad een gang naar de rechter wordt gemaakt, al staan die zaken los van elkaar. ,,Ook op een ander front, in de entourage rond de kroongetuige, is er frustratie. Hier is het zeker niet uit te sluiten dat er een kort geding zal plaatsvinden.”

Nakomen van afspraken

Volgens De Jong, Schouten en De Vries is er tot op het laatste moment getracht om tot een oplossing te komen. De Jong: ,,Hij wil nakoming van normale en basale afspraken, het is geen aanvulling of toevoeging. Hij is zijn contract nagekomen, nu komt het OM zijn contract niet na.” De Vries: ,,We hebben diverse noodkreten verstuurd, maar daar is niet of niet adequaat op gereageerd.” Een woordvoerder van het OM zei woensdag niet te kunnen reageren op deze stellingen.

De officier van justitie in het Marengo-proces stelde woensdag 'verrast’ te zijn door de stap van de kroongetuige. Ook zei de officier dat veiligheidsmaatregelen geen onderdeel van de strafzaak zouden moeten zijn. Vrijdag gaat het Marengo-proces weer verder.

