Achter de taal van #Metoo schuilt steeds vaker het spel van macht en belangen

met video David doet duizeling­wek­ken­de stunts, hoog boven Brabant: ‘Dit is een goed moment om te checken of je gordels echt vastzitten’

In het dagelijks leven staat hij als advocaat stevig met beide benen op de grond, maar in zijn vrije tijd hangt hij op z’n kop boven het Brabantse land of laat hij zich bijna te pletter storten. David Pijl maakt veel vlieguren als aerobatics piloot en uw verslaggever mocht een keertje met hem mee.