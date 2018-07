Achter ieder opgeruimd Funda-interieur schuilt een poetsende huiseigenaar

Mooie weer brengt zwemmers in problemen: een dode en mensen vermist

6:32 Door het warme zomerweer hebben veel mensen het afgelopen weekeinde de verkoeling van het water opgezocht. Maar dat is niet voor iedereen goed afgelopen. In Amsterdam verdronk een man die was gaan zwemmen, in Nuenen wordt een vrouw vermist, en in Hoofddorp kon een 4-jarige kleuter ternauwernood van de bodem van een plas worden gered.