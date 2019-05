Achterhoekse boeren krijgen dreigbriefjes in de bus, afzender onbekend

,,Dit is alle grenzen te boven’’, zegt voorzitter Linda Janssen van de POV, die niet precies weet welke boeren allemaal zijn getroffen. ,,Maar het gaat in ieder geval om boeren die in alle diersectoren actief zijn, dus zowel melkvee-, pluimvee- als varkenshouders.’’



De POV zoekt momenteel uitzoekt hoe grootschalig de bedreigingen zijn verspreid.



Bij de politie zijn sinds vorige week drie meldingen binnengekomen: twee van boeren uit Lochem, ééntje van een boer uit Diepenheim (Twente). ,,Maar we hebben niet de indruk dat we een compleet beeld hebben’’, zegt een woordvoerder. Het vermoeden bestaat dan ook dat veel meer veehouders briefjes met dreigteksten in de bus of op het erf hebben gevonden.



Op een foto van één van de briefjes is een Engelse tekst te lezen: ‘Think about veganism. Would you like to live as those cows?’, wat vertaald kan worden als ‘Overweeg veganist te worden. Zou jij willen leven als die koeien?'.



Er zouden ook briefjes met Spaanse teksten zijn verspreid, maar de politie wil hierover geen uitspraken doen. Wel staan agenten in contact met de boeren die zich hebben gemeld. ,,Uiteraard praten wij met hen’’, zegt de woordvoerder.