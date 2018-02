Achterhoekse miljardair trekt rechtszaak tegen Defensie in

Woensdag werd al bekend dat Defensie met boerenorganisatie LTO had afgesproken om in het vervolg van de training, die nog tot volgende week vrijdag duurt, veestallen te vermijden. Het dreigende kort geding van LTO was na dat gesprek ook van de baan.



Aanleiding voor Melchers om het kort geding in te trekken is de mededeling van de luchtmacht dat er vrijwel geen laagvliegoefeningen met helikopters meer zullen plaatsvinden boven landgoed ’t Onstein in Vorden, in verband met verplaatsing van de oefeningen naar het noorden.



Melchers zet de bezwaarschriftprocedure tegen de beschikking van Defensie, die het laagvliegen mogelijk maakt, wel door. Reden is dat hij voor de toekomst wil voorkomen dat dergelijke beschikkingen, die de rust op het landgoed ernstig verstoren, nogmaals worden afgegeven. Deze procedure zal worden gevoerd door Blenheim Advocaten in Amsterdam.