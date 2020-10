Achtervolging eindigt in zware crash op Belgische E19: drie doden nadat bestuurder spookrijdt

INTERVIEW Mishandel­de Henk Koelewijn 10 van zijn 19 kinderen? ‘In de tijd dat ik kind was, was een tik heel normaal’

16:34 Als Henk Koelewijn (61) uit Bunschoten-Spakenburg ergens vreselijk tegenop ziet, zijn het de 25 maanden die hij volgens justitie nog de gevangenis in moet voor huiselijk geweld tegen tien van zijn twaalf dochters en zeven zonen. De elf maanden voorarrest vond hij al een ‘verschrikking’. ,,Ik heb het helemaal gehad met justitie. Ik ben opgepakt zonder enig bewijs’’, zegt hij. In hoger beroep is drie jaar tegen hem geëist.