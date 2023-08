Acteur uit jeugdserie geschrapt na vondst naaktfoto’s van tieners: ‘Dacht dat hij m’n verkering was’

podcast de zaak x Latifa vertelde de politie dat haar woning overvallen was, maar het bleek om een moordcom­plot te gaan

Als Latifa T. in haar badjas het politiebureau binnenloopt, vertelt ze dat zij en haar man slachtoffer zijn van een woningoverval. Ze heeft zichzelf opgesloten in het toilet en is in paniek, haar man blijkt later dood te zijn. In meerdere gesprekken met de agenten houdt ze het verhaal over de woningoverval vol, maar als de politie de zoekgeschiedenis op haar telefoon ziet, verandert de zaak.