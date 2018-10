Actiedag voor door aardbeving en tsunami getroffen Sulawesi

Inmiddels is er al meer dan 3,3 miljoen euro opgehaald via Giro555, zo melden de samenwerkende hulporganisaties. Het voorlopige eindbedrag zal die avond in Pauw bekend gemaakt worden.



Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur NPO: ,,De schade die de aardbeving en tsunami op Sulawesi hebben veroorzaakt is enorm en deze ramp verdient alle aandacht.''



Noodhulp is hard nodig en daarom zullen alle NPO-radiozenders en televisienetten woensdag verslag doen van de actie van Giro 555. ,,Hiermee kunnen we ons publiek informeren en hopelijk motiveren om geld over te maken op Giro 555'', aldus Rijxman.