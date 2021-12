Actiegroep legt dode biggetjes en konijnen op 75 locaties: ‘Deze dieren zouden op uw bord belanden’

Dierenactivisten van de Vegan Strike Group hebben op de dag voor kerst op lugubere wijze actie gevoerd. De actiegroep legde naar eigen zeggen op in totaal 75 locaties in Nederland dode biggetjes en konijnen. ,,Wij willen mensen laten zien: deze dieren zouden eigenlijk op uw bord belanden.”

Peter Janssen, bekend als de vegan streaker en campagneleider van de Vegan Strike Group, legt uit waar de actie om gaat. Namelijk: dieren in de vleesindustrie die een voortijdige dood vinden, nog voor ze op iemands bord belanden. ,,Met name de biggensterfte is in Nederland groot.” Op zijn eigen twitterkanaal en die van de actiegroep zijn foto's te zien van de dierenlijken.

Kerst zonder dierenleed

De dode biggen en konijnen zijn onder meer neergelegd bij de redacties van Het Parool en de Volkskrant, het mediapark in Hilversum en het Provinciehuis in Den Bosch. Ook in Boxtel, waar de grootste slachterij van Nederland staat, en in Epe liggen de lijkjes. ,,Daar is een groot schandaal geweest rondom slachthuis Gosschalk.”

De timing - vlák voor kerst - is niet toevallig. ‘Kerst zonder dierenleed begint op uw bord’, staat er op affiches bij de dieren. ,,Het is enerzijds een aanklacht tegen de vleesindustrie”, legt Janssen uit. ,,Anderzijds gaat het om bewustwording: kies een diervriendelijke maaltijd. En als ze zo’n diertje zien, dan raakt dat mensen meer.”

Een van de mensen die de dieren aantrof is Wil uit Hilversum. Zij vond drie dode biggen toen ze haar honden uitliet, meldt NH Nieuws. ,,Ik ben me werkelijk rot geschrokken. Ik liep over straat met mijn hondjes en het viel mij op dat een grote kraai een raar geluid maakte. Ik liep de hoek om en toen zag ik ze. De drie biggetjes. Ik heb direct de politie gebeld.”

Tonnen dode dieren

Hoe de activisten aan de meer dan honderd dode dieren kwamen die nodig waren voor deze actie? ,,Eerder hebben we al tonnen gefilmd met dode konijnen erin, vlakbij Den Bosch”, zegt Janssen. De dode konijnen en biggetjes die de groep vandaag gebruikte zijn meegenomen uit dergelijke tonnen bij veehouders, legt hij uit. ,,We hebben er wel bewust voor gekozen geen eenden, kippen of ander gevogelte te gebruiken, vanwege de vogelgriep.”

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat het gaat om doodgeboren biggetjes. Op dit moment doet de politie onderzoek naar hoe de dieren daar zijn gekomen en of er sprake is van een strafbaar feit.

