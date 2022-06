Actieplan kabinet tegen personeelstekort, mogelijk komt er een ‘voltijdsbonus’

De overheid moet optreden, erkent minister Karien van Gennip (Sociale Zaken), net zoals werkgevers alles op alles moeten zetten. Van Gennip stuurde vandaag met collega-bewindspersonen een uitgebreide brief aan de Kamer over het tekort aan arbeidskrachten, dat in het dagelijks leven nu overal zichtbaar is. Dat geldt in het openbaar vervoer, maar ook op Schiphol.

Het kabinet wil daarom het aanbod van werk vergroten en de vraag ernaar verminderen. Vraag en aanbod moeten daarnaast beter bij elkaar worden gebracht. Om dat voor elkaar te krijgen, komt er nieuw beleid. Maar de effecten daarvan, zo wordt nu dus al gewaarschuwd, zien we op korte termijn nog niet. Dat komt doordat het nieuwe beleid langere tijd mee moet gaan, zegt Van Gennip, die wil dat wordt ingezet op duurzame oplossingen.

Investeren

Zo wil het kabinet investeren in innovaties, opleidingen beter afstemmen op het type werknemer waar veel vraag naar is en zorgen dat meer mensen aan de slag kunnen. Ook moet het voor mensen aantrekkelijker worden om na hun pensioenleeftijd door te werken. Werknemers die naar sectoren overstappen met grote tekorten, moeten geholpen worden. Mogelijk moeten bepaalde kwaliteits- en opleidingseisen worden aangepast. Tot slot onderzoekt het kabinet een voltijdsbonus. Werknemers zouden dan een extraatje krijgen als zij besluiten meer uren te gaan werken.

Ironisch genoeg is het succes van de ingrepen veelal afhankelijk van de vraag of er genoeg mensen zijn. Bijvoorbeeld in de kinderopvang, zodat ouders meer kunnen gaan werken. Voor innovatie zijn genoeg ICT’ers nodig en nieuw beleid pakt alleen goed uit als er voldoende mensen bij de uitvoeringsorganisaties werken.

Korte termijn

Op korte termijn kan de overheid niet al te veel betekenen, geeft het kabinet toe. ,,Handelen door de overheid wordt pas vertraagd merkbaar”, aldus Van Gennip. De maatregelen moeten bovendien niet alleen een antwoord bieden op het urgente probleem waarmee Nederland kampt, maar ook later nog bruikbaar zijn. Volgens werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW is er ‘echt meer nodig om versneld een doorbraak te creëren in het oplossen van het personeelstekort’. De organisaties bepleiten meer ‘onconventionele maatregelen van zowel werkgevers als overheden’.

Vakbond FNV is blij met de maatregelen, maar heeft wel punten van commentaar. De bond wil dat de overheid meer doet tegen flexcontracten: ‘Het vaste contract moet weer de norm worden.’ Het kabinet zou ook het minimumloon naar 14 euro per uur moeten verhogen, zodat werk beter betaald en aantrekkelijker wordt.

