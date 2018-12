Actievoerder 'gele hesjes' opnieuw opgepakt

VIDEO Afschieten 1830 edelherten in Oostvaar­ders­plas­sen begint volgende week

14:43 De provincie Flevoland mag deze winter 1830 herten afschieten. Het bezwaar tegen het afgeven van de vergunning is vandaag door de rechtbank in Lelystad afgewezen. Staatsbosbeheer begint in de loop van volgende week met het afschieten van de beesten.