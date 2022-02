Actievoerder Sterrebos doet live verslag vanuit boom: ‘Ze rijden alles kapot, hartverscheurend’

arrestatiesDe politie heeft vanochtend drie personen aangehouden in het Sterrebos, naast VDL Nedcar in Borne. Actievoerders bezetten het bos sinds 28 januari in een poging de voorgenomen kap van het bos te voorkomen. Volgens de actievoerders zelf zijn er vier mensen opgepakt.

De politie is bezig het bos te ontruimen en haalt actievoerders uit de bomen. Aanvankelijk werd gemeld dat er zes actievoerders in de bomen zaten, maar volgens de actiegroep Red het Sterrebos waren er zeven boomklimmers in het bos.

De bezetters zijn aangehouden nadat ze met een hoogwerker uit een boom waren gehaald. Drie andere actievoerders zijn nog hoger in bomen geklommen om het de politie moeilijk te maken. De hoogwerker is niet hoog genoeg om bij die actievoerders te komen, maar de politie stuurt eigen klimmers naar hen toe. Alle actievoerders die worden opgepakt krijgen een gezondheidscheck om te kijken hoe ze eraan toe zijn. Indien nodig gaan ze naar het ziekenhuis, aldus de politie.

In de bossen worden bomen omgezaagd, ook is er een graafmachine. Vele tientallen bomen liggen al op de grond. Een actievoerder twitterde vanuit ‘zijn’ eik. ,,Hier beneden zijn ze de hoogwerker aan het prepareren. Ze rijden alles kapot en in de verte wordt al gekapt. Hartverscheurend.”

Teleurgesteld

Directeuren Andy Palmen van Greenpeace en Donald Pols van Milieudefensie zijn teleurgesteld dat het Sterrebos wordt ontruimd. Ze vrezen dat er een gevaarlijke situatie zal ontstaan voor de actievoerders in het bos, doordat het veiligheidsteam en een woordvoerder van de activisten niet aanwezig mogen zijn bij de ontruiming.

Palmen en Pols roepen Hans Verheijen, de burgemeester van Sittard-Geleen, op om de veiligheid van de klimmers te waarborgen. ,,Verheijen is er goed in geslaagd ‘law and order’ uit te stralen. In zijn rol als burgervader die ook zorgt voor de veiligheid van activisten die opkomen voor een betere wereld, heeft hij flink gefaald”, stellen de directeuren. ,,Het zou hem sieren als hij het veiligheidsteam en de woordvoerder alsnog toegang geeft tot de ontruiming.”

Daarnaast zeggen de directeuren dat ze de kap van het Sterrebos een groot verlies vinden. ,,VDL Nedcar had kunnen kiezen voor een andere locatie voor de uitbreiding van de productielijn. Hierdoor kan de werkgelegenheid gewaarborgd worden, zonder dat het bos gekapt had hoeven worden. Natuur en banen kunnen prima samengaan”, aldus Palmen en Pols.

Dinsdag werd bekend dat de twee organisaties die in beroep waren gegaan tegen de boskap bij de Raad van State een overeenkomst hebben bereikt met VDL. Daardoor kan VDL bomen kappen en deels overplanten om ruimte te maken voor uitbreiding van de autofabriek. Door de overeenkomst hoeft de Raad van State geen uitspraak meer te doen in de zaak.

Groencompensatie

,,Afgesproken is onder meer dat VDL 55 bomen uit het Sterrebos, met een diameter van minimaal 40 centimeter op 150 centimeter hoogte, zal herplanten in het naastgelegen Wolfrath-gebied”, staat dinsdagochtend in het persbericht van VDL. Ook draagt VDL bij aan groencompensatie om de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar te verbeteren. Daartoe wordt een bos aan de rand van Nieuwstadt uitgebreid. Nieuwstadt is een dorpje gelegen naast de autofabriek.

Twee organisaties gingen onlangs in beroep tegen de boskap bij de Raad van State. Behalve de Groene Sporenwolf was dat de stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland. Beide organisaties gaan akkoord met de overeenkomst.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP