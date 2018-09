Actievoerende agenten sluiten centrum Amsterdam af

Dat betekent niet letterlijk dat er niemand meer in of uit kan. Tijdens de actie gaan agenten mensen die de stad binnenkomen, hetzij met de auto of met de trein, wijzen op spandoeken met de tekst 'Betreden op eigen risico: Geen politie'.

Onder meer treinreizigers die vanaf het Centraal Station de stad binnenlopen, worden op de boodschap gewezen.



De vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en maatregelen om personeelstekorten bij de politie weg te werken. De politievakbond benadrukt overigens dat er door de actie meer agenten dan gewoonlijk op straat zijn in de binnenstad en dat de veiligheid dus niet in het geding zal komen.