Activist ziet ‘Iraans complot’, OM wil hem zes jaar de cel in voor terrorisme

Bereidde Eisa S. vanuit een tv-studio in Rijswijk een reeks aanslagen in Iran voor? Nee, zegt hij, hij is het slachtoffer van een Iraans complot. Justitie wil hem zes jaar de cel in.

De ene keer wordt er in de Telegram-chat een document doorgestuurd waarin staat hoe je explosieven moet maken. De andere keer gaat het over mogelijke doelwitten voor een aanslag: een bank, een bus vol Perzische ingenieurs of de Iraanse Revolutionare Garde. Of over geld voor wapens. ‘De groep heeft alleen nog kogels nodig’, staat er in een bericht.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie denkt dat de meeste van die berichten afkomstig zijn van Eisa S., een Iraanse vluchteling die sinds 2014 in Nederland woont en vanuit een studio in Rijswijk actief is voor de tv-zender van de ASMLA-beweging. Die groep strijdt al jaren voor onafhankelijkheid van de Iraanse regio Ahwaz. Dat gebeurt 24 uur per dag via de programma's op Ahwazna-tv, maar er wordt ook een serie aanslagen in Iran aan de groep toegeschreven. Eisa is lid van een terroristische organisatie en schuldig aan het voorbereiden van terroristische activiteiten in Iran, stelt justitie. De chats werden gevonden op een telefoon en een laptop die in zijn bezit waren. Het OM eiste vanochtend zes jaar celstraf tegen hem.

Eisa S. (42) stelde gisteren en vandaag in de rechtbank slechts journalist te zijn en alleen voor vreedzaam verzet te pleiten. Hij ontkent ook maar iets met de chats te maken te hebben: ‘Honderd procent!’ De telefoon en de laptop werden door veel mensen bij de tv-zender gebruikt, zei hij dinsdag in de rechtbank Rotterdam. Eisa weet het zeker: dit is een Iraans complot. ,,Ik weet niet hoe, maar zij hebben die chats geplaatst. Het is allemaal overduidelijk vervalst. Iran wil dat ik stop met dit werk. En ze hebben hun doel bereikt, want ik zit nu hier in de rechtbank.”

Het Openbaar Ministerie stelt onderzoek te hebben gedaan naar zo'n Iraans complot. ,,Er zijn geen digitale sporen aangetroffen die wijzen op een hack, laat staan een geslaagde hack, van één of meerdere van de gegevensdragers", aldus de officier van justitie vanochtend in de rechtbank Rotterdam.

Ook de rechtbank vindt Eisa’s verklaring wat vergezocht: ,,Het gaat om duizend chats over een periode van drie jaar. Zou het dan niet handiger zijn voor Iran zijn om het bij een paar chats te houden waarin u heel duidelijk een aanslag claimt?”

Een lijstje met bedragen en data, dat bij een medewerker van het tv-station werd gevonden, ging volgens Eisa wel over geldbedragen die werden overgemaakt naar Iran. ,,Maar dat was geld dat mensen naar hun ouders overmaakten.” Justitie denkt dat het voor wapens bedoeld was en wijst daarbij op andere Telegram- en whatsapp-berichten als ‘Ik wil dat je ons meer geeft broeder, weet je wat de vorige aanslag kostte’ en ‘We willen jullie gedrevenheid zien, maar jullie gereed voor een groter werk, neem niet genoegen met alleen brandstichting'.

Zo landde de geopolitieke machtsstrijd in het Midden-Oosten deze week even in de rechtbank in Rotterdam. De hoofdrol was voor Eisa S., de bijrollen voor Iran, Saudi-Arabië en Denemarken.

Volledig scherm Gewond kind na een aanslag op de Iraanse Revolutionaire Garde in Ahvaz in 2018, volgens Iran werd de aanslag georganiseerd vanuit Iraanse oppositiegroepen in Europa, zoals ASMLA. Er vielen zo'n 20 doden bij de aanslag. © AFP

Vluchteling en activist

S. zat drie jaar vast in Iran als activist voor de onafhankelijkheid van Ahwaz, een Arabisch deel van het Perzische Iran. Na zijn vrijlating vlucht hij naar Europa en belandt hij in Nederland. Hier gaat hij als presentator en toezichthouder aan de slag voor de mediatak van onafhankelijkheidsbeweging ASMLA. In 2020 wordt Eisa opgepakt: hij zou niet alleen tv maken, maar ook aanslagen voorbereiden van de gewapende tak van ASMLA. Tegelijk met Eisa worden in Denemarken drie andere ASMLA-activisten opgepakt, waar hij veel contact mee heeft. De verdenking daar: terrorismefinanciering en spionage voor Saudi-Arabië, de aartsvijand van Iran en (naar verluidt) een van de financiers van het verzet. De rechtszaak loopt daar nog.

Iraanse liquidaties

Dat Eisa S. naar ‘een Iraans complot’ wijst, is op zich niet vreemd. Iran zat de afgelopen jaren waarschijnlijk achter de liquidaties van twee oppositieleden in Nederland. Een van de slachtoffers, Molla Nissi, was een leider van de ASMLA. Hij werd in november 2017 op de stoep voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten. Ook werd er recent in Zweden een Irakees veroordeelt voor spionage voor Iran, bij hem werden onder meer foto's van het huis van Eisa S. en de tv-studio in Rijswijk aangetroffen. Vanwege die dreiging droeg S. ook een alarmknop waarmee de politie snel kon worden gewaarschuwd.

Die alarmknop droeg hij ook toen hij zelf door de politie werd gearresteerd. De rechtszaak gaat woensdagmiddag verder met het pleidooi van Andre Seebregts, de advocaat van Eisa S.

