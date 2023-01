Acute ingreep RIVM: alle ziektes door ‘vleesetende’ bacterie moeten vanaf nu meteen gemeld worden

Aanleiding is het feit dat er steeds meer meldingen zijn van streptokokkeninfecties. Was er in december al een grote toename onder kinderen, nu worden ook steeds meer volwassenen getroffen door de bacterie. Ziekenhuizen zien momenteel relatief veel ernstig zieke patiënten met een superinfectie, een infectie die optreedt boven op een ander ziekteproces. Daarbij is de streptokokkenbacterie vaak de boosdoener.