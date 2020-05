Ad brengt overleden echtgenote met fiets naar crematorium: ‘Dit past bij haar, bij ons’

Ze waren er eigenlijk net klaar voor om met z'n tweeën echt te gaan genieten. Na bijna vijftig jaar in het laboratorium bij Bavaria te hebben gewerkt, had Diny sinds kort eindelijk zeeën van tijd om zich samen met haar man, die ze in 1969 tijdens de Ronde van Lieshout leerde kennen, leuke dingen te gaan doen.



Maar het liep anders. In januari kreeg Diny last van pijn in haar bovenbenen en kuiten. Toen die pijn steeds erger werd, besloot ze naar de huisarts te gaan. Die verwees haar door naar het ziekenhuis. ,,De internist zag toen gauw genoeg wat er aan de hand was: Diny had vasculitis, een ontsteking van de - in dit geval kleine - bloedvaten.”