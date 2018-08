Ad kreeg bushcraftles van Jos Brech: Hij vertelde hoe hij maanden kon overleven in de natuur

Brech doceerde die middag met de natuur rond het berghutje Old Crow als klaslokaal. ,,Hij vertelde hoe je blaadjes en bomen van elkaar kan onderscheiden. En over takken en eetbare paddenstoelen. Hij legde precies uit hoe het zat", herinnert Versantvoort zich. ,,Hij liet zien hoe ze water opvingen en zuiverden en hoe ze koffie maakten zonder gas. Brood en zo, dat was voor hem niet nodig. Een interessant verhaal."



Brech moet toen al weken hebben gevoeld dat de kans op de grote onthulling van zijn geheim dichterbij kwam. Twee maanden eerder had justitie immers al aangekondigd dat er een grootschalig dna-onderzoek zou komen om uit te zoeken wie Nicky Verstappen in 1998 om het leven had gebracht op de Brunssummerheide. Maar nee, Versantvoort had die dag niets van onrust bij de man bespeurd. ,,Wat er nu speelt, kon je toen echt niet aan 'm aflezen. Het was een rustige man."



Versantvoort ontmoette hem bij het chaletje van zijn neef Erik. De Sonnenaar reed die zomer zijn broer en diens vrouw naar hun Spartaans ingerichte chaletje Old Crow in de Franse Vogezen, ten westen van het plaatsje Sainte-Marie-aux-Mines om afscheid te nemen van Erik, die kankerpatiënt was en terminaal. Hij was fanatiek bushcrafter: hij vond het leuk om eigenhandig te kunnen overleven in en van de wilde natuur. Daarom wilde hij graag in zijn hutje sterven. Familieleden reisden in augustus vorig jaar naar Frankrijk om afscheid van hun zoon en neef te nemen.