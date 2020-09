Adam (39): ‘Hoe kan hij al een ander hebben terwijl ik kapotga?’

BV de Liefde Hans en Antoinette wonen apart: ‘Dat het sociaal gewenst is, daar heb ik maling aan’

25 augustus In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Antoinette (63) dacht dat Hans (65) te soft voor haar was, tot ze tijdens een wandeling merkte dat hij niet met zich liet sollen.