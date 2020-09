‘Administratieve inhaalslag’ GGD zorgt voor vertekend beeld coronadoden

38 doden LIVE | Zeker 100 tests zoekge­raakt in Gelderland, aantal besmettin­gen stijgt met 2713

17:46 Het aantal bevestigde coronabesmettingen is vandaag gestegen met 2713. Dat is iets minder dan gisteren, toen het aantal gevallen met 2777 meldingen toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. Het coronatestmateriaal van ruim honderd mensen uit Noord- en Oost-Gelderland is deze week kwijtgeraakt. De betrokkenen moeten zich dit weekend opnieuw laten testen, als ze willen weten of ze inderdaad besmet zijn. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.