Adres van agent die ‘ze dood moeten schoppen’ online gezet door boos duo: ‘Ik ben in het echt niet zo’

Zorg dat iemand op je let als je het water in gaat; nieuwe campagne over ‘mooi-weer-verdrinkin­gen’

Ga nooit alleen open water in. Neem altijd een maatje mee dat een oogje in het zeil houdt. Met dat nadrukkelijke advies komt de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in een nieuwe landelijke campagne. Doel is om het aantal verdrinkingen in natuurwater tegen te gaan.

17 mei