Adriaan (7) vraagt burgemeester om McDonald's

Wanneer je als inwoner van Schouwen-Duiveland spontaan zin krijgt in een Happy Meal, ben je aangewezen op Goes of Middelburg. Dus waarom komt er niet gewoon een McDonald's hier in de buurt, wil de 7-jarige Adriaan van Binsbergen uit Ellemeet weten van burgemeester Gerard Rabelink.