Adverteerders op Marktplaats krijgen seksueel getinte berichten

'Heeft u vanavond zin in seks?' Het is een van de pikante berichten die gebruikers op Marktplaats sinds enkele weken ongevraagd tussen de reacties op hun advertenties vinden. Dat bevestigt de verkoopsite, nadat een verontwaardigde gebruiker zich bij deze krant meldde. ,,Wij vinden het ontzettend vervelend. We hebben al vele accounts geblokkeerd’’, zegt woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo.

Op een testadvertentie met een set winterbanden komt na vijf dagen een reactie van ene 'Samantha Miller'. Direct is duidelijk dat ze geen belang heeft bij de banden, maar contact legt met een heel andere reden: 'Ben je het beu om een hete meid te zoeken? Wil je waarschijnlijk vanavond seks? Uw problemen worden hier opgelost'. Daarna volgt een link naar een Nederlandse pornosite, die kort geleden geregistreerd blijkt bij een bedrijf in Amerika. Drie minuten later stuurt 'ze' zelfs een naaktfoto van zichzelf mee.

De berichten worden verstuurd door nepprofielen, die gemaakt zijn om mensen geld afhandig te maken. Want toegang tot de pornosite komt er alleen als er betaald wordt.

De reactie staat bovendien niet op zich, legt Te Gussinklo uit. ,,Sinds enkele weken wordt er geprobeerd om via advertenties ongewenst contact te leggen met onze gebruikers. We hebben honderden meldingen ontvangen." Hoeveel seksreacties er in totaal zijn geplaatst is volgens Marktplaats niet te zeggen: niet iedere ontvanger maakt er melding van.

Verwijderd

Soms worden dergelijke pikante reacties door Marktplaats verwijderd. Zo volgt er op een andere advertentie midden in de nacht een reactie van 'Louise Payne'. Nog voordat het bericht kan worden bekeken, komt er een mail: 'Marktplaats heeft meerdere meldingen ontvangen over de berichten van deze specifieke gebruiker. Het gaat hier om meldingen van ongewenste berichten (spam). Al deze berichten, dus ook de berichten gericht aan jou, zijn automatisch verwijderd.'

Marktplaats zegt de overlast op verschillende manieren aan te pakken, Woordvoerder Te Gussinklo: "Als gebruikers melding maken van ongewenste berichten, wordt het account van de afzender direct geblokkeerd en waarschuwen wij andere gebruikers die ook door dit account zijn benaderd. Daarnaast vechten wij met andere technische middelen tegen deze vorm van misbruik. De details houden we geheim." Ook maakte Marktplaats het eenvoudiger om melding te maken van dergelijke ongewenste berichten.

Toch is het niet gemakkelijk om kwaadwillenden te weren: "Dit is een continu kat-en-muisspel."