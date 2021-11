Advies: Toch derde coronaprik voor 60-plussers en bewoners zorginstellingen

CORONAVIRUS LIVE | Grootste toename coronapa­tiën­ten sinds april, meer dan duizend besmettin­gen op ADE

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de aanscherping van coronamaatregelen. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 100 toegenomen tot 1312. Dat is de grootste toename in één dag sinds 20 april. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.

13:57