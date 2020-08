Advocaat beticht rechtbank in Marengoproces van discriminatie

LIVE TWITTERAdvocaat Yassine Bouchikhi heeft de rechtbank vandaag op de tweede dag van het liquidatieproces Merengo beticht van discriminatie. De spanning in de zittingszaal loopt net als gisteren hoog op. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet via Twitter live verslag. Zijn tweets vind je onderaan het artikel.

Bouchikhi werd bij aanvang van de zitting op de vingers getikt omdat hij ongeoorloofd contact zou hebben gehad met een van de hoofdverdachten in het proces, Mohamed R. Die mag geen contact hebben met andere verdachten in het proces.



De advocaat reageerde daar woest op, hij vroeg zich af waarom alleen hij daarop werd aangesproken en andere advocaten niet. Zij hadden tenslotte ook met R. - die overigens jaren geleden zijn cliënt was in een andere zaak - gesproken. ,,Omdat ik Marokkaan ben zeker”, zei Bouchikhi. De rechtbank benadrukte dat het absoluut niets met zijn afkomst te maken heeft.

Andere advocaten vielen hem bij, ze vroegen opheldering aan de rechtbank. ,,Wie mag nou wel of niet met elkaar contact hebben?” vroeg advocaat Guy Weski. Volgens advocaat Laura Ter Steeg duurde het desbetreffende gesprek ‘welgeteld 12 seconden’.

Bouchikhi kondigde al aan dat hij een klacht gaat indienen over de rechters bij de president van de rechtbank in Amsterdam.

Belastende informatie

Bouchikhi is ervan overtuigd dat de belastende informatie over de advocaten door het OM naar de pers is gelekt. Afgelopen weekend pakte onder meer deze nieuwssite daar flink mee uit. De raadsman kondigde aan dat hij met bewijzen zal komen voor de stelling dat het lek bij het OM zit. Behalve bij de president van de rechtbank zal hij zich ook bij de deken van de Orde van Advocaten beklagen over de opstelling van het OM. Hij zei het als zijn plicht aan zichzelf en zijn familie te zien zijn naam gezuiverd te krijgen.

De gemoederen liepen dinsdag bij aanvang van het proces al hoog op. Het Openbaar Ministerie gaf een toelichting over een onlangs opgesteld document, waarin het OM verdenkingen dat advocaten informatie aan de bende van Ridouan Taghi zouden hebben gelekt uiteenzet. Enkele van die advocaten zijn ook betrokken in dit Marengo-proces en reageerden woedend. ,,Het OM gooit een container stront over ons’’, zei advocaat Yassine Bouchikhi. En Christian Flokstra noemde het OM ‘kwaadaardig’, en sprak van een vooropgezet plan om advocaten aan te vallen met als doel om de aandacht af te leiden. Het OM had namelijk eerder tijdens de zitting moeten toegeven dat kroongetuige Nabil B. heeft gelogen over een iPhone die hij illegaal in zijn cel had.

Luister hier onze podcasts over het Marengo-proces

Het Marengo-proces draait om in totaal zes moorden die gepleegd zijn in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereld. Ook een aantal mislukte moordplannen staan op de tenlastelegging. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in deze zaak, die nog 16 andere verdachten kent. De andere hoofdverdachte, Saïd Razzouki, verblijft nog in een Colombiaanse cel. Hij werd begin dit jaar opgepakt in Colombia en wacht nog op uitlevering naar Nederland. Nabil B. is kroongetuige in deze zaak en krijgt een forse strafvermindering in ruil voor zijn verklaringen tegen Taghi en zijn kompanen.

Lees hieronder de tweets van onze verslaggever Yelle Tieleman