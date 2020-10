Advocaat Brech vraagt vrijspraak: ‘Jos B. was de ideale verdachte’

Gerald Roethof vraagt zich in de rechtbank in Maastricht af of er überhaupt wel een strafbaar feit is gepleegd. Talloze deskundigen bogen zich over de sporen op Nicky Verstappens lichaam, om te bepalen of hij nu echt misbruikt en omgebracht is. De meningen daarover verschillen. ,,Zoveel deskundigen zie je alleen in zaken waar twijfels zijn.”

Vandaag is de zesde dag van de zaak. Vorige week kwam het OM met de strafeis: 15 jaar cel plus tbs. Volgens justitie kan wel bewezen worden dat Brech (57) verantwoordelijk is voor de dood van Nicky: ,,De dader kan niemand anders zijn.” Nicky is misbruikt en gedood, stelt het OM, en Brech was daarbij betrokken. Cruciaal is het dna: het lichaamsmateriaal van de verdachte zat ‘werkelijk overal’, zei officier van justitie Paul Emmen: ,,Op twintig monsters in en op de onderbroek, in het kruis, op de tailleband. Ook zijn er twee huidschilfers gevonden op Nicky’s borst, twee haren op de pyjama, één haar op de onderbroek.”

Quote Moet ik hier als een sfinx gaan zitten? Gerald Roethof, Advocaat Jos Brech Maar volgens Roethof móest Brech wel als de ultieme verdachte in beeld komen, tijdens de jarenlange zoektocht naar een mogelijke dader. ,,Kijk maar naar zijn verleden, zijn levensloop, naar wat er op zijn computers staat. Dat maakte Jos Brech tot de ideale verdachte.” Hij wijst erop hoe gevaarlijk dat kan zijn. Het heeft geleid tot justitiële dwalingen, bijvoorbeeld in de zaak Lucia de B., die mensen zou hebben omgebracht, maar na een jarenlange celstraf toch onschuldig bleek. Eerder haalde hij ook de Schiedammer parkmoord aan, waarbij aanvankelijk ten onrechte een pedofiel werd veroordeeld die in de buurt van het misdrijf was.



Roethof gaat ook in op zijn strategie, om Brech te adviseren te zwijgen, soms ook actief tijdens de zitting. Brech was emotioneel door alles wat hem overkwam na zijn arrestatie. ,,Als je zo onder de indruk bent en de zaak zo oud is, dan moet je voorzichtig zijn.” Wanneer Brech in die toestand vergissingen zou maken en dingen zou zeggen die niet kloppen, zou dat hem alleen maar in de problemen brengen. ,,Daar heeft niemand belang bij.”



Roethof reageert ook op kritiek naar hemzelf toe, omdat hij Brech steeds maant zijn mond te houden. ,,Moet ik hier dan als een sfinx gaan zitten?” Roethof vindt dat de rechten van verdachten de afgelopen jaren zijn uitgehold. ,,Maar het zwijgrecht is altijd overeind blijven staan. Toch wordt de proceshouding van mijn cliënt gecriminaliseerd. Waar komt die aandrang vandaan?”

Ondertussen werd alles gedaan om Brech maar aan het praten te krijgen. Een pop werd voor hem neergelegd, hij werd geconfronteerd met foto's, er werd steeds gesproken over Brechs overleden moeder, een pijnpunt voor hem. En dan was er nog die keer dat een verhoor precies plaats moest vinden toen Roethof precies niet kon komen, omdat hij in een andere rechtszaak in een rechtbank moest verschijnen. Ook stelden rechercheurs vragen bij de ingezette tactiek van Roethof. ,,Er is geprobeerd een wig te drijven tussen advocaat en cliënt.”

Roethof stelde eerder ook steeds dat dna-onderzoek in 1998 slordig verliep, dat gerommel met sporen niet uitgesloten is, ook daarom vraagt hij vrijspraak.

Volledig scherm Gerald Roethof (rechts) en Peter R. de Vries tijdens een schorsing van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos Brech. © ANP