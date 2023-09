Advocaat Ficq doet namens 3000 mensen aangifte tegen Chemours

De duizenden aangiftes zijn gericht op alle ‘feitelijk leidinggevers’ van DuPont en Chemours sinds 1962. Ficq en alle indieners willen dat zij worden aangeklaagd voor het ‘opzettelijk en wederrechtelijk’ in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater brengen van een stof, in dit geval het schadelijke PFOA en GenX. Daar staat een mogelijke gevangenisstraf op. Chemours heeft nog niet gereageerd op de massale aangifte.

Massa-aangifte

Ficq wil dat justitie nu ook actie onderneemt tegen Chemours en voorganger DuPont. De fabriek, die sinds de jaren 60 in Dordrecht staat, is recentelijk weer veelvuldig in het nieuws omdat het jarenlang schadelijke PFAS-stoffen heeft geloosd. De provincie Zuid-Holland hield afgelopen vrijdag in Dordrecht een hoorzitting over Chemours. Daarbij liepen de emoties hoog op. Sommige omwonenden riepen op de fabriek te sluiten of de vergunning in te trekken.