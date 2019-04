Advocaat gespecialiseerd in ski-ongelukken: ‘Nederlandse skiërs kunnen er niks van’

Wijnkamp arriveert bij de piste in Mieders, onder Innsbruck, in een VW Multivan 4x4. ,,Die bus doet ook dienst als mijn kleedkamer. Toga uit en skipak aan als de rechtbank naar de piste wordt verplaatst. Bij ernstige ongelukken als iemand overleden is of een dwarslaesie heeft dan volgt er onmiddellijk na het ongeval een minutieuze reconstructie op de piste. Bij minder ernstige ongevallen ook maar dan pas veel later.’’ Ieder jaar wordt hij tientallen keren gebeld door Nederlanders en Belgen die tot hun grote schrik zien dat politie en justitie eraan te pas komen nadat ze op de piste betrokken waren bij een ernstig ongeval. ,,Nederlanders denken: een ongeluk tijdens de wintersport is all in the game, net als bij voetbal, maar dat ís niet zo. Er zijn strenge regels, de Oostenrijkse wet geldt ook in de sneeuw.’’