Advocaat: Gijzelnemer Apple Store overleden aan verwondingen

NVWA onderzoekt papieren rietjes op mogelijk verstik­kings­ge­vaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een onderzoek begonnen naar papieren rietjes nadat zij drie meldingen had gekregen over kinderen die bijna waren gestikt nadat ze erop hadden gesabbeld. De NVWA vraagt ouders en verzorgers om een melding te maken als hun kinderen ook dit soort problemen hebben gehad.

17:36