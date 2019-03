Advocaat: Hells Angels is geen vereniging en dus ook niet te verbieden

Dakloze Maikel S. 24 jaar de cel in voor moor op twee senioren

15:03 De dakloze en drugsverslaafde Maikel S. (43) is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van twee senioren in 2013. Die straf had het Openbaar Ministerie (OM) ook geëist.