Advocaat Jos Brech: hij heeft niet bekend

Roethof laat in het midden of Brech zwijgt of ontkent. De opstelling van Brech is een tegenvaller voor politie en justitie, die hem sinds begin juni in het vizier hebben.

Roethof zegt dat het dna van Brech dat bij Verstappen is aangetroffen geen bloed of sperma is. Het dna-spoor, volgens eerdere publicaties een 'biologisch contactspoor', zat op de kleding van de jongen die op 11 augustus dood gevonden werd op de Brunssummerheide. De advocaat benadrukt dat er nog vier andere dna-sporen in het dossier zitten, onder meer van twee NFI-medewerkers en sperma op een tissue dat vlakbij de plaats delict gevonden werd. Roethof vindt een dna-spoor alleen niet genoeg: ,,Er zijn zaken bekend waar dna gevonden is van een overleden persoon, of van mensen die al in de gevangenis zaten.'' Brechs dna zou bijvoorbeeld via andere spullen of personen - zoals een scoutingtent of de marechaussee die hem staande hield -op de kleren van Nicky terechtgekomen zijn, suggereert de advocaat: ,,Dna is levensgevaarlijk: het verspreidt zich heel makkelijk.''

Roethof vindt dat er veel te veel vragen open liggen voor een rechtszaak tegen Brech. ,,Is er wel een delict gepleegd? Een natuurlijke dood kan niet uitgesloten worden. En als je die niet uitsluit heb je geen zaak", zei de advocaat na afloop van de raadkamer waarin gesproken werd over voorarrest van Brech, die 26 augustus in Spanje werd opgepakt. Roethof wil dat Brech meteen wordt vrijgelaten.

Volgens de advocaat ontbreekt het dus aan bewijs tegen de 55-jarige Limburger. ,,Is de jongen misbruikt? Die vraag kan niet beantwoord worden. En ontvoering? Wat hebben we daarvoor? Het jongetje was verdwenen. Maar wat is er gebeurd? Is hij weggelopen? Is er überhaupt wel een misdrijf gepleegd?" Of de rechtbank Brech inderdaad vrijlaat wordt later vanmiddag duidelijk.

Roethof: ,,Er is een verdachte, maar dat levert geen bewezenverklaring op. Ik zeg: dit gaat hem niet worden. Hak die knoop door, deze zaak zal alleen maar verliezers kennen. Laat niemand onnodig lijden, laat hem vrij."

Advocaat Gerald Roethof spreekt met de media bij de rechtbank in Maastricht.

Voorarrest

De voorlopige hechtenis van Brech kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Het OM verdenkt hem van moord/doodslag, misbruik en ontvoering van de 11-jarige jongen uit Heibloem.

De beperkingen in het voorarrest van de 55-jarige verdachte zijn deze week opgeheven. Dat betekent ook dat zijn advocaat openlijk over de zaak mag spreken.

Treffer

Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden dood gevonden op de Brunssummerheide, waar hij op kamp was. Na een honderd procent dna-treffer met sporen op de kleren van Nicky Verstappen, kwam Brech in beeld, maar hij bleek spoorloos.

De 55-jarige Brech werd op 26 augustus opgepakt in Spanje, waar hij zich eind mei had aangesloten bij een commune.