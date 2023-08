Advocaat Moszkowicz: ‘Leven prinses Amalia onterecht op z’n kop gezet’

De gevonden berichten die aanleiding waren voor de arrestatie van de man gingen over ‘een vioollerares van Amalia die info geeft’. In de nieuwe aflevering van de podcast Crime de la Crime vertelt advocaat Moszkowicz: ,,Dit is onderzocht en toen bleek dat prinses Amalia al acht jaar geen vioolles meer heeft gehad en de lerares al net zo lang is overleden. (...) Mijn cliënt was twee dagen na zijn aanhouding ook niet meer betrokken als verdachte. Als het om een vergissing gaat, is het leven van twee mensen, dat van mijn cliënt en dat van de kroonprinses, mogelijk onterecht op z’n kop gezet.”