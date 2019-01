Advocaat 'Noffel' wil opheldering over betrokkenheid Iran bij moord

Het slachtoffer bleek na zijn dood niet de onschuldige elektricien ‘Ali Motamed’ (56) te zijn, maar was in werkelijkheid Mohammed Reza Kolahi Samadi: pleger van de beruchtste bomaanslag in Iran ooit, die in 1981 73 partijbonzen van de Islamitische Republikeinse Partij het leven kostte.



Weski vroeg vandaag in een uitvoerig pleidooi op een inleidende zitting in de zaak tegen Naoufal F. over de Almeerse liquidatie om zeer uitgebreide aanvullingen aan zijn strafdossier, waaronder alle beschikbare informatie over een mogelijke rol van Iran als opdrachtgever.

‘Onaanvaardbaar’

Justitie vindt het niet nodig de mogelijke rol van Iran verder uit te diepen en stelt dat de wet op de inlichtingendiensten het inbrengen van dergelijke informatie niet toestaat.



In een brief aan de Tweede Kamer schreven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) begin deze maand dat Nederland via de Europese Unie (bescheiden) sancties aan Iran heeft opgelegd vanwege ‘de sterke aanwijzingen’ die buitenlandse en binnenlandse veiligheidsdiensten zien dat Iran de hand had in de liquidaties van staatsvijanden in West-Europa.



Daaronder zijn ook de moord op Mohammed Reza Kolahi Samadi, op 15 december 2015 in Almere, en de liquidatie in 2017 van een Iraanse activist in Den Haag. Door die liquidaties is volgens de regering ‘de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze geschonden’. Ze noemen dat in de brief ‘onaanvaardbaar’.

Motieven

Weski haalt aan dat Iran volgens de brief ‘is gevraagd mee te werken aan strafrechtelijk onderzoek’. ,,Is dat inderdaad inmiddels gevraagd? Zo ja, met welke resultaten? Zo nee, waarom niet? Kan dat alsnog?” Niet aanneme­lijk dat zich in dergelijke informatie iets bevindt dat voor Naoufal F. ontlastend zou zijn



De ministers schrijven ook dat in Nederland lopende strafrechtelijke onderzoeken naar de liquidaties in Almere en Den Haag ‘de genoemde inlichtingeninformatie vooralsnog niet in strafrechtelijke zin hebben bevestigd’.

Wel een verband