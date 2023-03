Advocaat: Rai Vloet blijft echt niet in Rusland, die zal zijn straf gewoon ondergaan

Voetballer Rai Vloet zal de straf die hij vermoedelijk gaat krijgen voor het doodrijden van een kind van 4 jaar, gewoon ondergaan. ,,Ik heb geen enkele aanwijzing dat dat niet zo is”, zegt zijn advocaat Erik Thomas, die hem maandag bijstond in de rechtbank Haarlem, waar Vloet 3,5 jaar cel hoorde eisen. Maar wat bedoelde Thomas met de opmerking dat de in Rusland voetballende Vloet zich ‘te zijner tijd’ zal melden voor het uitzitten van zijn straf?

Want dat zei Thomas tijdens de zitting. Eerder hadden de nabestaanden van de 4-jarige Gio laten weten bang te zijn dat Vloet in Rusland zal blijven en zo zijn straf zal willen ontlopen. Dat laatste is zeker niet het geval, zegt Thomas. ,,Hij zal zich te zijner tijd melden.”

Maar ook die zin leidde tot enige verontwaardiging. Blijft Vloet dan tot in de lengte van dagen ‘veilig’ in Rusland voetballen (waar de Nederlandse justitie hem niet kan oppakken) om zich dan na zijn carrière te melden bij de gevangenis? ,,Nee, zo was het zeker niet bedoeld”, zegt Thomas. ,,Wat ik bedoelde is: stel nou dat hij een echt onredelijke straf krijgt van zeven jaar cel of zo? Dan zóúden we in hoger beroep kunnen gaan. Of, andersom, hij krijgt een heel lage straf en het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Dan dient dat beroep dus eerst en daarna zal hij gewoon zijn eventuele straf komen uitzitten.”

Lees verder onder de video

Carrière langs tal van clubs

Rai Vloet is 27 jaar. Zijn profcarrière liep al langs tal van clubs. Hij was succesvol bij Heracles toen hij in november 2021 onder invloed van alcohol en met hoge snelheid op de A4 een andere auto ramde waarbij een 4-jarig jongetje overleed. Omdat hij daarna in Nederland werd uitgekotst, tekende hij een contract bij een club in Kazachstan, inmiddels voetbalt hij in Rusland bij FK Oeral.

Vloet was maandag ook bij de rechtszaak aanwezig. Hij zei tijdens de zitting dat hij niet bezig is een Russisch paspoort te bemachtigen. In theorie had hij maandag gearresteerd kunnen worden, de advocaat van de nabestaanden hamerde daar ook op, maar het Openbaar Ministerie vond dat niet nodig en vertrouwt erop dat hij zich bij een eventuele straf gewoon komt melden.

Thomas kan zich na een definitief vonnis (3 april) wel voorstellen dat Vloet overweegt ‘om persoonlijke redenen’ in beroep te gaan. ,,Bij het beoordelen van een eventueel hoger beroep komen, zoals in alle strafzaken, alle aspecten aan de orde: juridische, persoonlijke en zakelijke. Het tijdstip van het uitzitten van de straf is domweg niet te voorspellen, maar één ding is zeker. Cliënt neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt niks uit.”

Thomas benadrukt ook nog maar eens dat Vloets contract ver weg in Kazachstan en Rusland geen vlucht is, maar puur ingegeven door het feit dat er in Nederland en omringende landen geen club meer is die hem wil hebben na het veroorzaken van dat dramatische ongeluk.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: