Advocaat verdachte moord Derk Wiersum: ‘We moeten geen Amerikaanse toestanden krijgen’

De advocaten van Moreno B., Gerald en Machteld Roethof, drongen er bij de rechtbank op aan “breder” naar de zaak te kijken dan justitie doet. Er zijn alternatieve scenario’s denkbaar, die “niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven”. De heersende aanname is dat Wiersum werd doodgeschoten omdat hij advocaat was van Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarvan Ridouan Taghi het middelpunt is.



Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert, toen hij vanaf zijn huis met de auto naar zijn werk wilde gaan. Beide verdachten ontkennen dat zij iets met de moord te maken hebben. Zij hebben slechts summier verklaard. Volgens het OM zijn zij maanden bezig geweest met de voorbereiding. Onderzoek naar opdrachtgevers en tussenpersonen loopt nog.

Rolex

Gerald Roethof wees erop dat Wiersum een dure Rolex had. Mogelijk wilden de daders hem van zijn horloge beroven. Roethof wees op andere zaken waarin Rolexbezitters slachtoffer worden van geweld. Misschien is de voorgenomen beroving uit de hand gelopen, stelde de raadsman. Misschien was het de bedoeling hem te ontvoeren, om hem op die manier te dwingen te stoppen met zijn bijstand aan de kroongetuige.

Ook de advocaat van Giërmo B., Jaques Taekema, wil dat de rechtbank tot vrijspraak komt, omdat het bewijs ontbreekt. Hij ageerde ook tegen het opleggen van levenslang, omdat die straf doorgaans is voorbehouden aan daders van meervoudige moord.

Peter R. de Vries

Aan het begin van hun pleidooi stonden de raadslieden stil bij het overlijden van Peter R. de Vries. Zij wensten de nabestaanden sterkte. Heel Nederland is hard geraakt, zeiden zij. De dood van De Vries is een “enorm verlies”. Daarnaast drongen zij erop aan dit bij de beoordeling van de zaak-Wiersum geen rol te laten spelen.

De Vries was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. De broer van de kroongetuige werd in maart 2018 doodgeschoten, zes dagen nadat justitie de deal met B. bekend had gemaakt.

De rechtbank doet pas op 11 oktober uitspraak in de zaak-Wiersum. De advocaten van de beide verdachten hebben de rechtbank gevraagd, in lijn met hun betogen die tot vrijspraak concluderen, het voorarrest van hun cliënten ruim vóór die datum te beëindigen.

Dinsdag reageert het OM op de pleidooien en hebben de verdachten het laatste woord.

Volledig scherm Een beveiligd transport komt aan bij Justitieel Complex Schiphol, voorafgaand aan het pleidooi van de advocaten van Moreno B. en Giërmo B.. © ANP