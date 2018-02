Advocaat: Volgende week besluit OM over zaak tegen tabaksindustrie

,,Volgende week donderdag 22 februari horen wij om 10.00 uur wat het OM gaat doen. Erna beleggen we een persconferentie'', zegt advocaat Bénédicte Ficq.



Ficq deed tussen september 2016 en nu, namens patiënten, ziekenhuizen en andere organisaties, al meer dan twintig keer aangifte tegen de tabaksindustrie. De tabaksproducenten zouden meer schadelijke stoffen in de sigaret doen dan is toegestaan en daarmee de consument bewust schade toebrengen. Ficq doet keer op keer, steeds namens nieuwe aangevers, aangifte van zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft.

Immense steun

Ficq legt uit dat deze steunbetuigingen belangrijk zijn en juridisch gewicht in de schaal leggen. ,,Ik heb namens deze partijen aangifte gedaan. Het zegt iets over de immense steun vanuit de samenleving. Om die reden is het inhoudelijk relevant." Ficq publiceert binnenkort de geactualiseerde lijst van partijen die de aangifte steunen.



Vandaag lieten huisartsen, tandartsen en sociaal geneeskundigen weten de aangifte tegen de tabaksproducenten te steunen. ,,Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland'', liet het Nederlands Huisartsen Genootschap weten.



Artseneed nakomen