Advocaat Weski: ‘Taghi had afdruk van een legerlaars op zijn gezicht’

Ridouan Taghi is bij zijn aanhouding flink mishandeld door de politie in Dubai, waardoor hij verwondingen aan zijn gezicht heeft opgelopen en amper nog kon lopen. Dat stelde zijn advocaat Inez Weski vrijdagochtend in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.

Het was de eerste zitting tegen Taghi sinds zijn aanhouding in Dubai in december vorig jaar. Zelf was hij niet aanwezig bij de zitting, maar desondanks waren er rond de rechtbank weer extreme veiligheidsmaatregelen genomen. Op iedere hoek van de straat stonden zwaarbewapende politieagenten.

Weski nam uitgebreid de tijd om de gang van zaken rond Taghi’s aanhouding te bekritiseren. Volgens haar heeft Nederland bewust misleidende informatie gedeeld met Dubai en zijn internationale uitleveringsverdragen geschonden. In plaats van een uitleveringsverzoek te doen, verklaarde Dubai hem tot ongewenst vreemdeling en vroeg Nederland hem met een privévliegtuig op te halen. Dat gebeurde ook.

Weski stelt dat er sprake is van een verpakte ontvoering, maar daar is volgens het OM niets van waar. ,,We kunnen over dit punt kort zijn: door de autoriteiten van Dubai is zelfstandig besloten om Taghi aan Nederland te over te dragen. Die beslissing is genomen nog voordat Nederland het uitleveringsverzoek kon indienen”, zei het OM.

Volgens Weski is Taghi bij zijn aanhouding stevig mishandeld. Daarbij liep hij verwondingen aan zijn gezicht op, vermoedelijk een gebroken neus en kon Taghi door de zwellingen nog moeilijk lopen. Volgens Weski had hij de afdruk van een legerlaars op zijn gezicht en was hij moeilijk herkenbaar. Op de foto die door Dubai werd verspreid en door Nieuwsuur werd gepubliceerd zou hij niet lijken. ,,Die foto moet gefotoshopt zijn,” zei Weski.

Na een paar dagen in een cel hebben gezeten werd hij op het vliegtuig naar Nederland gezet. Taghi kreeg naar eigen zegge in het vliegtuig een koptelefoon opgezet, maar deze zou niet goed hebben gewerkt, waardoor hij de gesprekken van de Nederlandse agenten kon opvangen. Volgens Taghi werd de sfeer in het vliegtuig ‘steeds uitgelatene’ en werd het gezelschap ‘steeds dronkener’ en met name de leidinggevenden. Zij noemde de stewardessen in hun dronken bui steeds ‘mokkels’. Taghi maakte nog bezwaar dat hij niet naar Nederland wilde, maar naar Marokko.

In Nederland werd de topcrimineel in een helikopter naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught gevlogen. De deur van de helikopter zou in de kou open zijn gelaten, wat volgens Weski onnodig is geweest. Hij had op dat moment nog de kleding aan die hij in Dubai droeg. Eind januari en begin februari heeft de recherche tweemaal geprobeerd Taghi te verhoren, maar die gaf aan zich willen te beroepen op zijn zwijgrecht. ,,Hij is van plan te verklaren de rechter-commissaris en bij de rechter,” zei Weski. De recherche is gevraagd Taghi niet meer op te halen voor een verhoor, omdat hij toch niet van plan is antwoord te geven op hun vragen.