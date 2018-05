Advocaat wil oud-premier Van Agt horen over Molukse treinkaping

Dodelijke genetische afwijking schokt Nederland­se paardenwe­reld

7 mei De paardenwereld is in rep en roer door een desastreuze aandoening, die mogelijk wijdverspreid is in de Nederlandse paardenpopulatie: WFFS. Veulens die er aan lijden worden geboren met ernstige afwijkingen. Om te ontdekken hoe groot het probleem is, worden paarden nu in razend tempo getest op de afwijking.