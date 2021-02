Advocaten hoofdverdachte Marengo-proces leggen verdediging neer

Advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering stonden Razzouki bij. Waarom zij vorige week de verdediging hebben neergelegd, konden de strafpleisters donderdag niet vertellen, vanwege de geheimhoudingsplicht die zij hebben. Razzouki werd een jaar geleden aangehouden in Colombia, maar is nog niet altijd uitgeleverd aan Nederland.

Verhoor kon niet doorgaan.

Volgens NU.nl zou Razzouki afgelopen dinsdag via een videoverbinding worden gehoord, maar weigerde hij uit zijn cel te komen. De reden hiervoor zou zijn dat de Colombiaanse advocaat van Razzouki niet aanwezig was bij het verhoor. De twee advocaten wilden hier vanwege de vertrouwelijkheid niet op reageren. ,,Het staat ons niet vrij om hier op in te gaan,” aldus Meijering.

Marengo-proces

Razzouki is samen met Taghi hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Dat draait om zeker zes moorden die gepleegd zijn in het criminele circuit van Utrecht en Amsterdam. Taghi zou daarbij de moordopdrachten hebben doorgeven aan Razzouki, die op zijn beurt weer opdrachten uitdeelde aan andere verdachten. Maandag 15 februari zou het proces, na jaren voor voorbereidende zittingen, inhoudelijk starten. Vanwege corona is dit echter uitgesteld. Ook is het nog onduidelijk wanneer Razzouki naar Nederland wordt overgelegd. Het OM zei eerder dat deze procedure nog loopt, maar vanwege corona vertraging heeft opgelopen.