Advocaten in proces rond vermeend wapen- en drugshandelaar Martien R. trekken zich terug

In het veelbesproken proces rond vermeend wapen- en drugshandelaar Martien R. hebben drie advocaten vandaag de verdediging neergelegd. Ze willen hun cliënten niet meer verdedigen, zeiden ze bij de rechtbank in Den Bosch.

Die beslissingen vloeien voort uit de beslissing van veertien van de vijftien verdachten om het proces verder te boycotten. Ook veel advocaten namen dat besluit. Onder hen acht raadslieden van het kantoor van advocaat Jan-Hein Kuijpers van de hoofdverdachte. De twee advocaten van Frank L. en die van Driekus N. legden de verdediging neer. Frank L. wil een andere advocaat, N. hoeft dat niet, liet hij weten.

De rechtbank besloot de zaak tegen de vermeende wapenhandelaar L. voor onbepaalde tijd aan te houden, zodat hij een nieuwe advocaat kan vinden. Of dat nog tijdens dit proces is of dat de zaak wordt afgesplitst, liet de voorzitter van de rechtbank in het midden.

Vrijdag en dinsdag besloten dertien andere verdachten ook al tot het boycotten van de zaak. De rechtbank heeft in hun ogen ‘het vonnis al klaarliggen'.

Grootste politieactie in de geschiedenis

De zaak draait om Ossenaar Martien R. en veertien medeverdachten, onder wie een groot aantal familieleden. R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die handelt in wapens en drugs. De meeste verdachten werden in november 2019 opgepakt tijdens Operatie Alfa. Dat was de grootste politieactie in de geschiedenis van Brabant.

Andere advocaten hebben overigens niet de verdediging neergelegd. Zij komen alleen niet naar de rechtbank. Voor zover bekend hebben alleen de verdachten Martien N. en Siebren M. de zaak nog niet geboycot. Ook Anjo R. zou ‘onder voorbehoud’ nog naar de rechtbank komen. Hij gaf al wel te kennen dat ‘de hoop op een zorgvuldige berechting is vervlogen'.

315 kilo cocaïne

De rechtbank bespreekt vandaag de misdrijven waarvoor R. en zijn veertien medeverdachten zijn aangeklaagd. Van alle ten laste gelegde feiten bespreekt de rechtbank vandaag de zaak over de smokkel van 315 kilo cocaïne van Brazilië naar Antwerpen. De lading cocaïne werd ontdekt in een lading metaalschroot uit Brazilië en onderschept. Door af te luisteren bij R. en achter hem aan te rijden wist de politie precies wanneer R., samen met enkele medeverdachten, probeerde de container terug te stelen vanaf een haventerrein in Antwerpen.

De politie heeft R. en zijn medeverdachten afgeluisterd en geschaduwd terwijl hij zou hebben geprobeerd 315 kilo cocaïne terug te stelen uit de haven van Antwerpen. Uit het strafdossier werd duidelijk dat de politie meeluisterde met gesprekken in het kantoor van R. en in een auto van R. Daarnaast werd de wagen, een Volkswagen Jetta, gevolgd naar de haven van Antwerpen. Martien R. sprak in afgeluisterde gesprekken meermalen over stress. ,,Wat een stress. Ik ga alles overdenken wat ik fout heb gedaan. Het is een dure leerschool”, hoorden agenten Martien R. zeggen.

Wel zei de rechter erbij dat er ‘reserves te plaatsen zijn bij de stemherkenning’. Dat is precies één van de heikele punten in het strafdossier. Omdat het afluisteren en de herkenning van stemmen niet goed zou zijn gegaan, hadden verdachten en hun advocaten graag nog agenten gehoord die bij het afluisteren betrokken waren.

99 kilo mdma

Vanmiddag geeft het Openbaar Ministerie zijn visie op de onderschepte 315 kilo, die wordt toegeschreven aan R. Morgenvolgt dan de bespreking van een nieuw deelonderzoek, over 99 kilo mdma.

Voor dit proces zijn 25 dagen uitgetrokken. Hoewel de zaak behoorlijk is opgehouden door de boycot, zal dit waarschijnlijk niet tot vertraging leiden. De rechtbank heeft al te kennen gegeven de zaak minder gedetailleerd te hoeven bespreken. Bovendien zijn er nauwelijks pleidooien van advocaten. Het streven is dat op 2 juli strafeisen worden geformuleerd en op 6 september uitspraak wordt gedaan.