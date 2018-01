Advocaten Poch: Ministers als getuige oproepen bij weigering schikking staat

De advocaten van oud-piloot Julio Poch (65) hebben de Nederlandse staat al in 2013 aansprakelijk gesteld voor de gang van zaken rond zijn arrestatie. Dat verklaarden Geert-Jan en Carry Knoops vanavond bij Jinek. Ze gaan ministers als getuigen oproepen als de staat de zaak niet in der minne wil schikken. Poch zelf blikte terug op zijn eerste maand in vrijheid met zijn familie.

Eerder vandaag werd door minister van Justitie Ferd Grapperhaus gemeld dat Poch de Nederlandse staat op 9 januari aansprakelijk heeft gesteld voor de schade die hij zegt te hebben geleden door zijn arrestatie en voorlopige hechtenis in Argentinië. Volgens de minister kwam de brief over de aansprakelijkstelling op voornoemde datum binnen en wordt hij nu bestudeerd.

Volgens Knoops & co stelden zij de Nederlandse staat vijf jaar geleden al aansprakelijk. ,,In de brief waarnaar de minister van Justitie vandaag verwees, herhalen wat we in onze eerste brief al schreven." De advocaten zeggen de reactie vanuit Den Haag af te wachten. ,,Als de Nederlandse staat niet ingaat op ons verzoek om de zaak in den minne te schikken dan volgt een juridische procedure. Er is te veel gebeurd en te veel onrecht aangedaan aan meneer Poch. Het is ook belangrijk dat wordt opgehelderd wat de politieke invloed is geweest. Wij hebben informatie dat er op hoog politiek niveau invloed is uitgeoefend op de wijze waarop onze cliënt is uitgeleverd aan Argentinië. Dat betekent dat wij in die procedure een aantal ministers als getuige zullen oproepen."

Nederland verstrekte in 2009 volgens hem vluchtgegevens van Poch, die voor Transavia werkte, aan Spanje. Dat land arresteerde Poch op de luchthaven van Valencia. Spanje leverde hem later uit aan Argentinië, dat hem wilde berechten voor het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de militaire junta, ruim 30 jaar geleden. Daarbij werden tegenstanders van het regime levend uit vliegtuigen gegooid boven zee. Het Argentijnse Openbaar Ministerie eiste levenslang tegen Poch maar Argentijnse rechters spraken hem op 29 november vrij van misdaden tegen de menselijkheid.

Vrijheid

Poch vierde thuis in Zuidschermer kerst met echtgenote Grethe, zoon Andy, dochters Mariana en Alejandra, hun aanhang en zeven kinderen. ,,Het was geweldig om de hele familie te zien, zo mooi weer samen te zijn met mijn zoon en dochters en kleinkinderen", vertelde Poch in zijn beste Nederlands.

Hoewel hij acht jaar lang in zijn cel droomde van zijn vrijheid en die in alle rust voorbereidde, moet hij toch wennen om weer een vrij man te zijn. ,,Sommige dingen zijn enorm veranderd. Toen ik werd gearresteerd was de iPhone3 net op de markt, nu is er de iPhone8. Ook de communicatiemiddelen zijn anders. Zoals whatsapp, wat ik helemaal niet kende."

Dat hij op foto's uit zijn cel steevast vrolijk keek, was niet omdat hij het zo naar zijn zin had. ,,Ik was niet blij maar wilde vrolijk kijken omdat de foto's voor de familie waren, vooral voor mijn kleinkinderen."

Kleinkinderen

De dochters van de oud-piloot vertelden hoe hun kinderen reageerden op de gevangenschap van hun opa. Mariana: de kinderen werden geboren toen hun opa al vast zat. Vanaf het begin heb ik hen verteld dat hij in Argentinië was en niet naar Nederland kon komen. De werkelijkheid heb ik hen pas in december verteld een dag voordat ze hem ontmoetten. Mijn dochter vond het heel erg, ze wilde opa meteen spreken via skype. Mijn zoon van vijf reageerde verrast en was heel nieuwsgierig naar de cel, hoe die eruit zag."

Dochter Alejandra moet nog steeds wennen als haar vader binnenkomt. ,,Aan de ene kant voelt het heel natuurlijk en vertrouwd, aan de andere kant is het wennen. Heel tegenstrijdig. Het is een droom die uitkomt om weer naast hem te zitten."