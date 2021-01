Advocaten willen véél meer uitleg: politieleiding Dubai moet getuigen over schaduwen advocaten

De politieleiding van de Dubai Police moet verhoord worden over het schaduwen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in de zomer van 2019. Dat verzoek deed hun kantoorgenoot Christian Flokstra tijdens de laatste ronde van inleidende zittingen in het liquidatieproces Marengo.

In de zomer van 2019 vlogen de Amterdamse advocaten Meijering en Van Kleef naar Dubai voor een zakenreis. Vlak voor die reis kreeg het OM via inlichtingsdienst TCI een tip dat Meijering in Dubai de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi zou ontmoeten. Daarop besloot het OM om de twee raadslieden te laten observeren. Dat het OM tot deze verregaande actie overging werd door deze nieuwssite aan het licht gebracht. De rechtbank besloot daarop dat het OM openheid moet geven over deze ‘Dubai-observatie’.

Lees ook PREMIUM Taghi bouwde jarenlang imperium op in Holleeder-jaren en de politie merkte niks

24 uur per dag observeren

De afgelopen weken zijn er ook diverse processen-verbaal toegevoegd aan het dossier. Maar die hebben alleen maar geleid tot veel meer vragen, stelt Flokstra. Die wil weten hoe de TCI-tip tot stand is gekomen. Daarin stond dat Meijering ‘hogstwaatschijnlijk’ een ontmoeting zou hebben met Taghi. Waarop was dat gebaseerd? ,,Het heeft er alle schijn van dat het feit dat Meijering een raadsman is in het Marengo-proces in combinatie met vluchtgegevens vervolgens is witgewassen en van een alibi is voorzien via de TCI.” Hij suggereerde dat mogelijk inlichtingendienst AIVD passagierslijsten heeft gedeeld. In een proces-verbaal schreef de politie dat de politie in Dubai was gevraagd om Meijering en Van Kleef, die meereisde, 24 uur per dag te observeren. Ook was gevraagd om ieder halfuur een update te geven.

Een ontmoeting met Taghi vond uiteindelijk niet plaats. Wel zagen observaten een ontmoeting met de Amsterdammer Khalid J., een cliënt van Meijering en Van Kleef. Ook zagen ze een onbekende man bij deze ontmoeting, die volgens de observanten mogelijk Taghi zou kunnen zijn. De Dubai Police twijfelde daar echter aan, en ging niet tot aanhouding over. Opvallend is dat na deze ‘bijna-aanhouding’ de communicatie -volgens het proces-verbaal0 stopt. Flokstra wil weten waarom dat zo is. ,,Vervolgens is er helemaal niets meer vanuit Dubai bekend geworden en iedereen vindt het best? Ondanks de door het OM geschetste enorme belangen die hebben geleid tot deze inzet in Dubai? Dat is ongeloofwaardig.”

OM: kroongetuige betrouwbaar

Het OM ging tijdens de zitting ook in op de de betrouwbaarheid van kroongetuige Nabil B. Die heeft tientallen verklaringen afgelegd in het Marengo-proces.. Het OM heeft de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Woensdag zeiden de officieren van justitie dat opnieuw is gebleken dat de beweringen van de kroongetuige kloppen. Zo is er onderzoek gedaan naar het verhaal dat Taghi het gemunt zou hebben op de Amsterdamse crimineel Danny K. en dat hij hem wilde laten vermoorden.

‘Binnen tien meter alles in borst’

In de miljoenen onderschepte en ontsleutelde chatberichten zegt het OM daar bevestiging voor te hebben gevonden. ,,Uit die berichten blijkt dat Taghi het belangrijk vindt dat de moord op K. wordt gepleegd en dat Taghi in contact staat met personen die dat voor hem zouden willen doen. Het gaat Taghi daarbij blijkens die berichten overigens niet alleen om K., maar ook om Karim B. en iedereen die met hen samenwerkt’’, aldus de officier van justitie. Ook is er een bericht gevonden waarbij iemand zich aan Taghi aanbiedt om de moord te plegen. ,,Zo goed ben ik nog niet maar binnen 10 meter alles in borst naar toe lopen dan hoofd mag wel als beginner toch”, schrijft die.



Ook als het gaat om de werking van de criminele organisatie van Taghi is veel bewijs gevonden in de onderschepte chatberichten. Zo zijn er ‘weekoverzichten’ aangetroffen, die deel uit lijken te maken van een boekhouding, waarin de kosten voor moorden zijn bijgehouden. Daarin zijn ook concrete bedragen opgenomen, die vervolgens weer werden besproken in chatgesprekken door verdachten. Een van de huurmoordenaars zou een bedrag van 90.000 euro moeten krijgen voor een gepleegde moord.

Proces van de lange adem

Duidelijk is dat het Marengo-proces er eentje wordt van de lange adem. De Amsterdamse rechtbank verwacht tot en met juni 2022 bezig te zijn. Dat zei de voorzitter van de rechtbank woensdag bij de aanvang van wat waarschijnlijk de laatste voorbereidende ronde. Op 15 februari wordt begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak rond hoofdverdachte Taghi en zestien medeverdachten. Zij worden verdacht van onder meer betrokkenheid bij een reeks onderwereldmoorden.

Tot en met de zomer zijn achttien procesdagen gepland, waarin onder meer kroongetuige Nabil B. wordt gehoord. Daarna volgen eind dit jaar weer meerdere zittingsdagen en in de periode tussen maart en juni 2022 moet de zaak worden afgerond. Een uitspraakdatum is nog niet bekend.

Bekijk al onze video's over het Marengo-proces in deze playlist.