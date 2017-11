Afgedwongen verklaringen leggen bom onder misbruikzaak

Hennie Knobbe (64) werd in 2002 in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs, voor misbruik van zeven kinderen, onder wie zijn beide dochters. Hij heeft het misbruik altijd ontkend. De dochters zeggen nu dat hun verklaringen het gevolg waren van onaanvaardbare druk door de rechercheurs die hen ondervroegen. ,,Ik zei steeds dat er niks gebeurd was, maar ze bleven maar drammen’’, zegt oudste dochter Melissa (32), toen dertien jaar oud. ,,Ze zeiden: hoe langer je zwijgt, hoe langer je vast blijft zitten. Urenlang, dagenlang, meer dan twintig verhoren. Om er van af te zijn, ben ik toen maar meegegaan met hun verhalen. Heeft je vader je verkracht? ‘Ja.’ Terwijl het allemaal onzin was.’’

Zware kritiek

Jongste dochter Deborah (30), toen elf jaar oud: ,,Ze riepen: Geef het nou maar toe, dat je vader je verkracht heeft. Zo ging het urenlang door. Na zeventien verhoren brak ik. Toen zei ik maar gewoon ‘ja’. Omdat ik het gevoel had dat dat het beste was.’’ Al tijdens de rechtszaak tegen Knobbe, in 2001 en 2002, uitten deskundigen zware kritiek op de verhoren. Twee experts, nota bene zelf werkzaam bij de politie, noemden de verhoren destijds ‘onethisch, vooringenomen, onaanvaardbaar en onomkeerbaar’. In 2007 liet het OM zelfs drie externe deskundigen onderzoek doen naar de zaak. Ook zij waren zeer kritisch, maar de Hoge Raad besloot de zaak niet te heropenen. Ook niet nadat dochter Melissa in een handgeschreven brief zei te twijfelen aan haar verklaringen.

Herziening zaak

Advocaat Geert-Jan Knoops, die Knobbe bijstaat, is met de dochters in gesprek en wil zich sterk gaan maken voor herziening van de zaak. Knobbe zelf, die in 2011 vrijkwam, wil eerherstel. ,,Ze hebben elf jaar van me afgenomen. En het sloeg allemaal nergens op.’’



De andere slachtoffers in de zaak laten via hun advocaat weten dat ze niet meer over de zaak willen praten. Het OM en de politie konden niet reageren. De toenmalig officier van justitie wijst erop dat er tien jaar geleden al een herzieningsverzoek is geweest en afgewezen. ,,Maar ik wens ze bij een nieuwe poging veel succes.''