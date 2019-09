Afghaanse asielzoeker die voorbijgangers neerstak op Amsterdam CS: Ik zocht wrede mensen

LIVE TWITTERDe 20-jarige Afghaanse asielzoeker Jawed S. stak vorig jaar twee willekeurige voorbijgangers neer op het Centraal Station in Amsterdam. Hij deed dat uit woede over de cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders wilde organiseren. Justitie ziet de zaak als een terroristische aanslag. Vanochtend stelde hij nog meer slachtoffers te hebben willen maken. Volg de rechtszaak live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

Voor de behandeling van de zaak zijn twee dagen uitgetrokken. Vandaag worden vanaf 10.00 uur de feiten doorgenomen. Er is veel Amerikaanse belangstelling, omdat de slachtoffers uit de Verenigde Staten komen. De twee slachtoffers zijn samen met familie bij de rechtszaak aanwezig. Morgen spreken zij waarschijnlijk. Ze zullen ook een schadeclaim indienen. Ze zitten in de zaal pal achter de man die hen op die 21e augustus vanuit het niets neerstak.

S. herhaalde aan het begin van de zaak de tirade die hij al eerder afstak tegen Geert Wilders. ,,Waarom hebben jullie dat varken niet tegengehouden?”, zei hij vanochtend tegen de rechters. Daarmee doelt hij op de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. De rechtbank stelde dat zij er niet voor is die vraag te beantwoorden, maar wel wil weten waarom S. deed wat hij heeft gedaan op Amsterdam CS. S.: ,,Ik wil tegen de slachtoffers zeggen: het is per ongeluk zo gelopen. Ik was niet naar jullie op zoek. Ik zocht oneerlijke en wrede mensen.” Hij doelt daarmee op mensen die ‘Wilders niet hebben tegengehouden'.

Nadat S. de twee slachtoffers had neergestoken, liep hij met zijn mes op drie toegesnelde agenten af. Die schoten hem twee keer in zijn been. ,,Ik had hen ook willen neersteken", zei S. vanochtend. Sorry wilde S. vandaag niet zeggen tegen de slachtoffers.

In het dossier zit ook een verslag van een telefoongesprek dat Jawed voerde met zijn vader in Afghanistan. Die vader zou trots op hem zijn, net zoals de rest van het dorp. Jawed: ,,Hij bedoelt dat hij trots is dat ik ben opgestaan tegen de oneerlijken.” S. zelf herhaalde vanochtend meerdere keren dat hij vindt dat er ‘geen respect is voor zijn godsdienst'. Zijn daad was een reactie daarop, stelt hij.

S. kwam in 2015 als asielzoeker aan in Duitsland, in 2017 werd zijn asielaanvraag afgewezen en begon de Afghaan te radicaliseren. Toen Geert Wilders aankondigde in de Tweede Kamer een spotprentenwedstrijd over de profeet Mohammed te willen houden, werd hij woedend. Hij verspreidde via zijn facebookaccount meerdere video's waarin wordt opgeroepen tot actie tegen Nederland. Op donderdagavond 30 augustus is hij volgens een huisgenoot ‘woedend'. S. pakte vanuit zijn Duitse woonplaats de trein naar Amsterdam. Daar kwam hij op vrijdagochtend 31 augustus 2018 aan. Drie kwartier na aankomst stak hij twee willekeurig gekozen voorbijgangers neer. De twee Amerikaanse toeristen raakten zwaar gewond. Een van hen werd in zijn rug gestoken en zit nog steeds in een rolstoel. S. zelf werd door agenten neergeschoten. S. stelde de twee te hebben aangevallen omdat ‘ze in Nederland waren en niets tegen Wilders deden'.

Volledig scherm Rechtbanktekening van verdachte Jawed S. (M), zijn advocaat Simon van der Woude (R) en voorzitter mr. Eli Gabel in de rechtszaal. © ANP

S. ‘zou het zo weer doen’