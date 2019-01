Afslankpillen ongevraagd in Bredase brievenbussen: ‘Dat is toch gevaarlijk?’

Terneuze­naar controleer­de jarenlang ‘intieme hygiëne’ van dochters na het douchen

20:47 De 50-jarige J. van M. uit Terneuzen, die zich vandaag voor de rechtbank in Middelburg moest verantwoorden voor seksueel misbruik van zijn twee dochters, had spijt. Veel spijt. En hij had zich beestachtig gedragen, vertelde hij de rechters.